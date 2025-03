Le Frecce Tricolori festeggiano 64 anni sorvolando la Vespucci

Le Frecce Tricolori hanno festeggiato i primi 64 anni di volo al limite del possibile sorvolando a Trieste l’Amerigo Vespucci, il veliero nave scuola della Marina militare italiana. Proprio il primo marzo di 64 anni fa, infatti, vide la luce la Pattuglia acrobatica nazionale, le cui acrobazie sono famose in tutto il mondo e che detiene il record mondiale per il maggior numero di aerei a reazione in volo in una pattuglia acrobatica.

Quell’anno fu deciso di fondare un reparto espressamente pensato per il volo acrobatico, selezionando i migliori piloti del Paese. Nacque così il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, con sede operativa in Friuli nell’aeroporto di Rivolto, a pochi chilometri dall’Aeroporto di Udine-Campoformido, dove nel 1930 fu fondata la prima scuola di volo acrobatico del Belpaese.

“A distanza di 64 anni, le Frecce Tricolori continuano a operare – dice il comandante della Pan, il tenente colonnello Franco Paolo Marocco – con lo stesso impegno ed entusiasmo per portare in Italia e nel mondo le competenze, i valori e lo spirito di squadra di tutta l’Aeronautica Militare, come simbolo delle Forze Armate e dell’intero Paese”.

Con il sorvolo di oggi si apre la 65esima stagione acrobatica delle Frecce Tricolori. “Una stagione – prosegue Marocco – ci vedrà come sempre impegnati in tantissime occasioni e che culminerà il 6 e 7 settembre con una grande manifestazione aerea all’areobase di Rivolto per celebrare questo importante traguardo”.