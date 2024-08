Le gemelle di confine Gorizia e Nova Gorica protagoniste su The Guardian

Il prestigioso quotidiano britannico The Guardian dedica oggi un articolo a Gorizia e Nova Gorica, definite città gemelle di confine, riunite tra Italia e Slovenia come capitale europea della cultura. L’articolo racconta come la città di Gorizia fu divisa a metà, tra Italia e Slovenia, nel 1947. E spiega come l’evento del 2025 le ricongiungerà, con un ambizioso programma, a partire da febbraio del prossimo anno, di 600 eventi, tra musica, danza, arte, teatro, cinema, sport, moda, ecologia e cucina. The Guardian elenca una serie di attrazioni turistiche, artistiche ed enogastronomiche da non perdere. E suggerisce alcune attività da svolgere. L’articolo sottolinea anche che “Gorizia è una di quelle rare gemme nascoste che semplicemente non sono sul radar della maggior parte dei turisti, o persino della maggior parte degli italiani”.