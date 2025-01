Le iniziative della Camera di Commercio Venezia Giulia per Go 2025

GUARDA IL VIDEO Le attività di Go 2025 saranno promosse allo scalo aeroportuale di Trieste Airport, capace di attrarre lo scorso anno 1,3 milioni di passeggeri, grazie ad uno specifico investimento della Camera di Commercio della Venezia Giulia. E’ una delle attività previste nel corso dei prossimi mesi dall’ente camerale presieduto da Antonio Paoletti, che ha illustrato oggi il ricco programma di iniziative: il via ci sarà il prossimo 8 febbraio con l’inaugurazione di installazioni di cracking art nelle vie della città, seguita il 22 febbraio dal Carnevale europeo che sfilerà lungo un percorso di quasi due chilometri fino in piazza Vittoria, mentre in primavera spazio al Festival del Cambiamento.

Tra le iniziative conclusive previste dall’ente camerale ci sarà, a novembre, Mittelmoda. In tutto la Camera di Commercio ha finanziato per Go 2025 23 imprese per oltre un milione di euro, mentre gli investimenti complessivi dell’ente ammontano a poco meno di un milione e mezzo di euro.