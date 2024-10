Le istituzioni pubbliche del Fvg sono tra le più efficienti del Paese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le istituzioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia sono tra le più efficienti del Paese. A dirlo è l’Institutional Quality Index, un indice che misura la qualità degli enti pubblici presenti in tutte le realtà territoriali italiane concepito nel 2014 dall’Università degli Studi di Napoli Federico II: vengono considerati fattori come i servizi pubblici, l’attività economica territoriale, la giustizia, la corruzione, il livello culturale e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Secondo questo studio i livelli di eccellenza più elevati della nostra PA a livello territoriale si concentrano prevalentemente al Nord. A guidare la classifica della qualità in Italia sono le pubbliche amministrazioni della Provincia Autonoma di Trento, ma molto bene si piazzano anche quelle della nostra regione. Trieste è infatti al 2° posto, con Gorizia ai piedi del podio dietro Treviso. Bene anche Pordenone, che si “piazza” in settima posizione, mentre Udine è al 29° posto. A segnalarlo è l’Ufficio studi della CGIA di Mestre.

Nonostante in FVG la situazione sia molto diversa il quadro che emerge in generale dallo studio a livello nazionale è che carte, timbri, moduli da compilare e attese agli sportelli siano comunque vissuti da tanti imprenditori come dei veri e propri incubi e anche per gli stessi cittadini interfacciarsi con la macchina pubblica è spesso problematico.