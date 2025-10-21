Le luminarie natalizie fanno arrabbiare i commercianti di Udine

IL SERVIZIO VIDEO. Una data certa c’è: il 21 novembre. Giorno in cui, a Udine, si accenderanno le luminarie natalizie. Tra un mese esatto, quindi, si inizierà a respirare aria di festa. Con la città che si illuminerà dal centro ai quartieri anche se alcune strade – come via Grazzano e via Sarpi – resteranno orfane delle luminarie.
Un argomento spinoso a Udine, come ha confermato Rodolfo Totolo, neo presidente mandamentale di Ascom Confcommercio.
Un’illuminazione che unisca l’intera città e che non l’abbellisca soltanto a macchia di leopardo.
I commercianti sono disponibili, in futuro, ad aprire il dialogo con l’amministrazione comunale.