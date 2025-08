Le proposte del Pd del Fvg per il sostegno alle famiglie, piano da 180 mln

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Calo demografico, difficoltà per le famiglie, disparità di genere nel lavoro e carenza di servizi per l’infanzia. Da Udine, il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale lancia una proposta di legge per garantire livelli essenziali di servizi e avviare un cambio di passo nel welfare del Friuli Venezia Giulia. A presentarla, la consigliera regionale Manuela Celotti, insieme a Diego Moretti e a rappresentanti del mondo accademico e sociale, tra cui sociologi, urbanisti e operatori del settore. Secondo i dati riportati, l’occupazione femminile è inferiore a quella maschile di oltre il 10%, con una disparità salariale che può arrivare anche a 2.000 euro l’anno. Una situazione aggravata dalla mancanza di posti negli asili nido e da servizi insufficienti per chi vuole conciliare lavoro e famiglia. La proposta di legge prevede un Piano straordinario da 180 milioni di euro per potenziare l’offerta di servizi, in particolare asili nido, centri estivi e supporti personalizzati, con un approccio universale e gratuito, affidato ai Comuni attraverso piani territoriali. Tra le misure, anche un bonus da 200 euro al mese per i figli da 0 a 3 anni, e la nuova carta “Benvenuti FVG”, che premierà chi si trasferisce in regione con aiuti mirati e agevolazioni fiscali.