“Le taglio la gola”. Cisint minacciata di morte: scatta la denuncia

“Le taglio la gola.” Queste le parole, accompagnate pure dalla simulazione del gesto, che sono state rivolte nei miei confronti pubblica piazza, a Monfalcone, davanti al Municipio, da un musulmano radicalizzato residente in città. La mia colpa? Aver chiuso tre moschee irregolari e aver imposto il divieto d’ingresso nei locali comunali a chi si presenta con il volto integralmente coperto”. Queste le parole dell’onorevole Anna Maria Cisint che denuncia il fatto. “Ho sporto formale denuncia alle forze dell’ordine – fa sapere – per questo episodio, che non fa altro che rafforzare la mia determinazione nella battaglia contro il fondamentalismo islamico che è già qui e pretende di prendersi “casa nostra.”

Solidarietà all’eurodeputata è arrivata da molti esponenti della Lega del Friuli Venezia Giulia