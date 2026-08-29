Le tasse pesano per 1700 euro al mese sulle famiglie del Fvg

Trattenuti automaticamente in busta paga o già inclusi nel prezzo dei beni che si acquistano ogni giorno. Il 95,7 del 960mila contribuenti Irpef del Friuli Venezia Giulia paga tasse e contributi senza nemmeno rendersene conto. La Cgia di Mestre ha stimato che una famiglia ‘tipo’ della nostra regione – una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio a carico – paga mediamente di tasse attorno ai 20.600 euro l’anno, pari a oltre 1.700 euro al mese.
Si tratta di imposte prelevate “alla fonte”, come l’Irpef o i contributi Inps, e di tasse “nascoste” come l’Iva, le accise sui carburanti o le imposte sull’RC auto. Nel 4,3% dei casi -aggiunge la Cgia – il pagamento avviene in modo consapevole, cioè quando versiamo direttamente soldi in contanti, online o allo sportello di una banca o delle Poste.
Intervista Paolo Zabeo
Coord. Ufficio Studi Cgia Mestre