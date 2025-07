Le telecamere lo inchiodano: condannato per atti sessuali su tre minori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A incastrarlo sono state le telecamere dell’autostazione di Cervignano: l’occhio elettronico lo ha ripreso mentre costringeva tre minorenni a subire atti sessuali. Ammir Shabbir, cittadino pakistano di 43 anni, è stato condannato dal Gup di Udine Rossella Miele a 4 anni e 8 mesi di reclusione. L’uomo dovrà risarcire la più giovane delle vittime con 3mila euro.

Tutto è accaduto un anno fa, in un afoso sabato sera. Il 13 luglio, attorno alle 23, l’uomo ha avvicinato le tre adolescenti, tra i 15 e 17 anni, sedute su una panchina dell’autostazione, proprio sotto le telecamere di sicurezza. Ha abbracciato una e palpeggiato i glutei di un’altra. Le ragazze hanno cercato di allontanarsi, ma lui ha afferrato per il polso la terza adolescente e, una volta bloccata, le ha messo le mani nelle parti intime, chiedendole di ricambiare il gesto. L’aggressore si è fermato solo quando una delle amiche gli ha gettato addosso una bottiglietta d’acqua. Il lunedì, le vittime hanno sporto querela ai carabinieri e consegnato tre fotografie dell’aggressore scattate con il cellulare. Il giorno dopo lo hanno visto in un bar di Cervignano. Hanno chiamato i carabinieri e, con l’aiuto degli avventori del locale, lo hanno bloccato in attesa dei militari dell’Arma, che lo hanno arrestato.

“Valuteremo l’appello – commenta il difensore dell’uomo, l’avvocato Federico Artico – dopo il deposito delle motivazioni poiché riteniamo che il fatto dovesse essere qualificato come di minore gravità”.