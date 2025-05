“Le tubature stanno per scoppiare”: anziana raggirata e derubata

“Le tubature dell’acqua stanno per scoppiare. Quindi metta in un sacchetto soldi e monili in oro che ha in casa e si allontani”. Alle 8.30 di questa mattina, a Udine, alla porta di un’anziana di 89 anni si è presentato un sedicente tecnico del Cafc che, con fare convincente, ha convinto la donna a mettere dentro ad un sacchetto denaro e gioielli per un valore di 8mila euro. Poi, approfittando di un momento di distrazione di lei, è scappato con il bottino. Quando l’anziana si è accorta di essere stata raggirata ormai era troppo tardi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile.