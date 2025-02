Le ultime parole di Ezechiele a chi lo uccise: “Che cosa hai fatto, hermano?”

L’occhio elettronico riprende quanto accade all’interno dei Laghetti Alcione a Udine la mattina del primo gennaio 2024. Alle 7.55 Anderson Vasquez Dipre, 34enne dominicano, esce e raggiunge la veranda esterna, seguito dopo 5 minuti dal suo connazionale Ezechiele Mendoza Gutierrez. Passano 6 minuti e il buttafuori colombiano del locale li raggiunge per evitare problemi. Tre mesi prima, infatti, i due si erano azzuffati nel locale e lui aveva dovuto separarli. Ezechiele, abbracciando Anderson, gli dice “siamo fratelli, non ci sono problemi”. La videocamera riesce a catturare, attraverso la porta a vetri, ciò che accade all’esterno. Il buttafuori e Anderson, con un calice in mano, si danno due spallate scherzose. Poi Ezechiele raggiunge Anderson alle spalle. Lui si gira e lo colpisce. Ezechiele, ferito mortalmente, gli chiede “Che cosa hai fatto, hermano?”. Anderson si porta le mani alla testa in un gesto di disperazione. E’ la dinamica del delitto di capodanno ricostruita oggi in Corte d’Assise a Udine, grazie alle immagini di bassa qualità catturate dalle telecamere del locale, mostrate in aula su un grande schermo, e alle testimonianze di cinque persone, due albanesi, un kossovaro, un palestinese di Gaza e lo stesso buttafuori, che in quel momento si trovavano a pochi passi dai due dominicani. Accusa e difesa, però, non concordano su quanto accaduto nella manciata di secondi che ha preceduto il colpo. Per il medico legale Antonello Cirnelli e per il carabiniere che ha fatto le indagini, ascoltati nel pomeriggio, Anderson prese per la nuca Ezechiele e poi lo colpì. Cirnelli, inoltre, ha escluso che le ferite inferte a Ezechiele siano compatibili con l’esplosione di un bicchiere. Per i difensori del 34enne, invece, Anderson fu spinto, si girò e colpì Ezechiele con il calice ancora intero. Questo si spezzò e lo stelo lacerò il collo della vittima, che morirà poco dopo in ospedale. I racconti dei testimoni, sentiti in mattinata, divergono su più punti. Quasi tutti hanno escluso che prima i due dominicani stessero litigando. Per alcuni l’arma del delitto fu un calice, per altri una bottiglia di birra. Due di loro hanno detto di aver visto il gesto. Tutti, però, hanno affermato di aver sentito in quel momento il rumore di un vetro infranto. “Tutti ricordi – ha ripetuto il testimone palestinese – che vorrei dimenticare”.