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L’eccellenza dei territori del Fvg nel ricordo di Enzo Cainero

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Un evento dedicato alla bellezza della montagna, al suo patrimonio paesaggistico e umano e, soprattutto, ad una figura che ha fatto conoscere questo pezzo di Friuli Venezia Giulia in tutto il mondo. E’ stato tutto questo “Montagne Alpine”, l’incontro svolto a Gemona del Friuli in ricordo di Enzo Cainero. L’eccellenza e la ricchezza dei territori del Friuli Venezia Giulia sono stati al centro dell’iniziativa a cui ha preso parte anche l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli.

L’appuntamento di Gemona del Friuli, organizzato dal figlio di Enzo Cainero, Andrea, ha rappresentato la quarta tappa del percorso tra le Comunità di montagna del Friuli Venezia Giulia nel segno della valorizzazione del territorio dopo gli eventi dei mesi scorsi a Malborghetto, Cimolais e San Pietro al Natisone.

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