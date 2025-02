Lega, ecco la proposta di legge contro il velo integrale nei luoghi pubblici

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il segretario della Lega del Friuli Venezia Giulia Marco Dreosto l’ha definita una battaglia di “identità, giustizia e sicurezza”. E’ quella che il suo partito porterà avanti nelle sedi istituzionali regionali e nazionali attraverso due proposte di legge che intendono colmare il vuoto normativo esistente sulla questione-niqab, esplosa nei giorni scorsi in una scuola di Monfalcone dove alcune studentesse di religione islamica entrano col velo che lascia scoperti solo gli occhi: una legge che vieti il volto coperto nei luoghi pubblici in realtà c’è già, ed è la 152 del 1975 che aveva funzioni antiterroristiche in un periodo storico di attentati svolti con passamontagna e casco a coprire la faccia. Ma, come è stato evidenziato nel corso della conferenza stampa della Lega a Monfalcone, la proposta del partito salviniano toglierà il “giustificato motivo” che nella legge di 50 anni fa creava la possibilità, per ragioni religiose, di coprire interamente il volto. A presentare il progetto di legge nazionale è stato il primo firmatario, il deputato leghista Igor Iezzi, mentre il capogruppo del partito a livello regionale, Antonio Calligaris, ha illustrato la proposta a livello regionale che andrà di fatto a corroborare quella nazionale.

Cisint nel corso della conferenza ha infine ricordato come a Monfalcone un regolamento comunale già dal 2019 impedisce l’ingresso nelle strutture di proprietà municipale col volto coperto.