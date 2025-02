Lega presenta mozione a Udine: “no al velo integrale”

Il tema del Velo integrale approda a Palazzo D’Aronco. A portarlo è il gruppo consiliare della Lega, che oggi ha presentato una mozione con la quale impegnare il Consiglio comunale di Udine ad appoggiare la proposta di legge in Parlamento e il progetto di legge nazionale in Consiglio regionale per vietare il velo integrale – niquab, burqua, ma anche la mascherina sanitaria – nei luoghi pubblici e a scuola. Secondo i tre consiglieri firmatari, il velo integrale presuppone una concezione della donna come oggetto sessuale e, quindi, contrasta con l’uguaglianza tra sessi sancita dalla Costituzione.

Nel mirino la legge 152 del 1975, nata in funzione antiterroristica, che vieta il travisamento del volto. L’iniziativa è contestata dal capogruppo consiliare di Avs, Andrea di Lenardo, per il quale si tratta di una tentativo della Lega di marcare il territorio e non di aiutare le donne musulmane o di lingua araba.