Legambiente: “A Gorizia troppi tagli di alberi, manca un piano del verde”

GUARDA IL VIDEO Legambiente si schiera contro gli interventi subiti da alcuni alberi sul territorio comunale di Gorizia e chiede all’amministrazione municipale di redigere un Piano del Verde Pubblico, ancora mancante in città. E’ dura la presa di posizione dell’associazione ambientalista nei confronti di alcune operazioni svoltesi negli ultimi anni all’interno del perimetro del capoluogo isontino: nella sua disamina, Legambiente critica ad esempio l’abbattimento “di olmi siberiani in Via dei Cordaioli per lasciar posto a qualche metro di una pista ciclabile”, così come “di un paio di ippocastani in Piazzetta Bernardelli per aumentare il numero degli stalli di un posteggio”: nel mirino dell’associazione anche gli interventi che hanno riguardato “alcuni bagolari del Piazzale della stazione centrale dei treni, i cedri e lo sconvolgimento di vaste aree della parte formale del Parco Basaglia”, con i cipressi del cimitero centrale oggetto di tagli che – secondo Legambiente – renderanno gli alberi “facilmente esposti ad attacchi di agenti patogeni”. Per tutte queste ragioni il sodalizio naturalista – proprio in virtù della lunga tradizione di Gorizia come città giardino – chiede una svolta: “Tuttora manca un Piano del Verde e un relativo Regolamento comunale, che dovrebbe prevedere anche delle sanzioni pecuniarie” insiste Legambiente, che conclude: “È poi sicuramente troppo esiguo il personale del servizio comunale del Verde e troppo frequente il ricorso a maestranze esterne”.