Legambiente: “No a rilascio di mille palloncini nell’aria per Go 2025”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Un crimine contro la natura”. Lo definisce così Legambiente Gorizia il rilascio nell’aria di palloncini in lattice. E partendo da questo presupposto chiede che domani non si svolga tra il capoluogo isontino e Nova Gorica l’iniziativa prevista tra gli eventi della Capitale europea della Cultura “Syum-Ballo” in cui ne saranno lanciati mille. “Il loro rilascio – sottolinea Legambiente – rappresenta una minaccia diretta alla natura ed è completamente incompatibile coi valori ambientali europei: i palloncini scoppiati finiscono in fiumi, mari e habitat naturali dove vengono scambiati per cibo da vari animali, causando soffocamenti e morte”. Proprio per questa ragione, continua l’associazione, “il liceo artistico di Nova Gorica ha già ritirato la propria partecipazione all’evento per motivi etici e ambientali”. Una raccolta firme online è stata lanciata per chiedere lo stop all’iniziativa, e tra i firmatari c’è anche la consigliera regionale Giulia Massolino: “Come Ambasciatrice europea per il Clima e come componente del Consiglio europeo delle Regioni sono indignata dall’organizzazione di questo evento nell’ambito della Capitale europea della Cultura – evidenzia la rappresentante del Patto per l’Autonomia – ho firmato la petizione e mi auguro che venga cancellato. Nella grave crisi climatica e ambientale che stiamo vivendo la cultura deve contribuire a costruire consapevolezza, non creare inquinamento. Porrò il tema – conclude – anche in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia”.