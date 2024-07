Legambiente dice no a nuovi sbarramenti sull’Isonzo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Legambiente Gorizia dice no a nuovi sbarramenti sull’Isonzo. L’associazione ambientalista si mobilita dopo un investimento di 2 milioni di euro da parte della Regione – come ricorda in una nota Legambiente – per l’adeguamento della traversa di Piuma, la realizzazione della soglia di Straccis e lo sfruttamento di un’ex cava a Sagrado, opere che saranno realizzate dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina. Legambiente evidenzia come l’Isonzo sia “sempre più a rischio a causa delle utilizzazioni e del cambiamento climatico. Non memori della moria di pesci di due anni fa si prosegue ad artificializzare il fiume”. E aggiunge: “Il piano di gestione transfrontaliero può essere lo strumento adatto per superare il Trattato di Osimo e ridurre le oscillazione di portata prodotte dalla diga di Salcano”.

Il Consorzio replica: “In questi anni abbiamo completamente riorganizzato la rete di distribuzione agricola da scorrimento a pioggia giungendo a dimezzare l’uso della risorsa idrica, si è quindi dato corso alla realizzazione di una serie di piccoli invasi. Quanto fatto fin ora però non basta, l’idea è quella di avviare un’attività progettuale che consenta di sviscerare ed approfondire le diverse opportunità per ottimizzare l’esistente, riqualificare ambiti e zone contermini all’area fluviale, senza ricorrere alla realizzazione di mega opere figlie delle logiche costruttive del passato”. L’ente sottolinea infine “l’importante sostegno attivo della Regione manifestando la più totale disponibilità del Consorzio a voler dialogare con tutte le parti interessate”.