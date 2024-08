Legambiente promuove la giunta Fedriga in materia di acque

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Legambiente promuove l’assestamento di bilancio del Consiglio regionale in materia di acqua. L’associazione ambientalista condivide le scelte dell’amministrazione Fedriga soprattutto per quanto riguarda i territori della bassa pianura al di sotto della linea delle risorgive: “Sono misure – scrive Legambiente – volte a ridurre gli sprechi dai pozzi artesiani e alla tutela della salute delle famiglie non dotate di acquedotto. Garantire l’acqua sicura è da sempre una proposta di Legambiente che deve iniziare dalle scuole, dalle case per anziani e dalle strutture pubbliche a servizio della comunità”.

L’associazione evidenzia come sia positivo che il settore pubblico dia l’esempio. “Lo stessa criterio va applicato – aggiunge Legambiente – anche alle imprese che hanno una impronta idrica importante. Oltre a ciò chiediamo un divieto tassativo al prelievo in falde profonde da parte delle imprese per lo più agricole, autorizzazioni concesse anche ultimamente dalla Regione nonostante contraddicano le misure approvate”.

Nell’assestamento di bilancio è stato approvato anche un emendamento che autorizza l’Amministrazione regionale a sostenere servizi concernenti l’esecuzione di monitoraggi, sondaggi e studi modellistici volti ad approfondire le soluzioni tecniche per la realizzazione delle azioni di mitigazione inerenti il Lago dei Tre Comuni, il più grande lago della Regione.