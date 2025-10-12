  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
domenica 12 Ottobre 2025
Cronaca

Leggera scossa di terremoto a Preone

Questa mattina
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio
Scossa Terremoto sisma

Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 questa mattina a 6 km da Preone. L’evento sismico si è verificato alle 9.43, ma non ha causato danni a cose o a persone. Il sisma è stato avvertito in zona e registrato dai sismografi dell’Ogs. Proprio la strumentazione dell’Istituto nazionale, ha registrato nell’ultimo mese un’intensa ma leggera attività in tutta la Carnia e nella fascia prealpina. La scossa di oggi, comunque, risulta la più significativa tra tutti i 16 terremoti avvertiti negli ultimi 30 giorni.

