Leggera scossa di terremoto a Preone

Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 questa mattina a 6 km da Preone. L’evento sismico si è verificato alle 9.43, ma non ha causato danni a cose o a persone. Il sisma è stato avvertito in zona e registrato dai sismografi dell’Ogs. Proprio la strumentazione dell’Istituto nazionale, ha registrato nell’ultimo mese un’intensa ma leggera attività in tutta la Carnia e nella fascia prealpina. La scossa di oggi, comunque, risulta la più significativa tra tutti i 16 terremoti avvertiti negli ultimi 30 giorni.