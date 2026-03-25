Leggiamo 0-18, presentata l’edizione 2026

L’iniziativa ha coinvolto in passato per oltre 90mila bambine, bambini, ragazze, ragazzi e famiglie del Friuli Venezia Giulia. E’ Leggiamo 0-18, giunta all’undicesima edizione, presentata oggi a Villa Manin. Lo scorso anno, il progetto regionale di promozione della lettura ha coinvolto 1.068 persone in iniziative formative e 22.400 in attività di promozione della lettura, alle quali si aggiungono più di 60mila alunni partecipanti a LeggiAMO a Scuola.

Tante le articolazioni del progetto.

Tra le novità anche il coinvolgimento dei musei della regione.