LeggiAmo torna in classe nella Summer school

Promuovere la lettura attraverso la scuola. Quasi 500 docenti di tutti gli istituti del Friuli Venezia Giulia hanno preso parte alla Summer school LeggiAmo 0-18 a Tolmezzo. Ad introdurre i lavori l’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen la quale ha ricordato il progetto partito nel 2014 «lo scorso anno sono state coinvolte 90mila persone di cui 60mila studenti e poi operatori e famiglie in una regione come la nostra – ha sottolineato Rosolen – che è seconda in Italia, dopo il Trentino Alto Adige, per numero di lettori in proporzione alla popolazione».

LeggiAmo ha portato a 123mila ore stimate di attività e 145.741 i materiali bibliografici distribuiti in un territorio dove oltre il 67% dei cittadini (over 6 anni) ha letto almeno un libro negli ultimi dodici mesi. Il tema principale del 2026 sarà la cura delle relazioni e la riflessione del ruolo della lettura nel processo straordinario del prendersi cura.