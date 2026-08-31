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Il Fvg si conferma regione virtuosa per la lettura

LeggiAmo torna in classe nella Summer school

Rosolen: siamo i secondi per numeri di lettori in Italia
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Promuovere la lettura attraverso la scuola. Quasi 500 docenti di tutti gli istituti del Friuli Venezia Giulia hanno preso parte alla Summer school LeggiAmo 0-18 a Tolmezzo. Ad introdurre i lavori l’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen la quale ha ricordato il progetto partito nel 2014 «lo scorso anno sono state coinvolte 90mila persone di cui 60mila studenti e poi operatori e famiglie in una regione come la nostra – ha sottolineato Rosolen – che è seconda in Italia, dopo il Trentino Alto Adige, per numero di lettori in proporzione alla popolazione».

LeggiAmo ha portato a 123mila ore stimate di attività e 145.741 i materiali bibliografici distribuiti in un territorio dove oltre il 67% dei cittadini (over 6 anni) ha letto almeno un libro negli ultimi dodici mesi. Il tema principale del 2026 sarà la cura delle relazioni e la riflessione del ruolo della lettura nel processo straordinario del prendersi cura.

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