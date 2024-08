Esce per far legna nel bosco, trovato privo di vita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo due ore di ricerche, è stato trovato morto Dino Di Bernardo, il pensionato di Moggio Udinese, uscito ieri mattina per recarsi in un bosco per fare legna.

A lanciare l’allarme, nel tardo pomeriggio, era stato un cacciatore che al rientro da una battuta, aveva notato l’auto del compaesano posteggiata in uno spiazzo della Costa del Landri, nella stessa posizione in cui l’aveva osservata la mattina. Una situazione anomala, che ha portato il conoscente e successivamente i familiari – che non lo vedevano rientrare – a temere per il peggio.

Il corpo del 79enne è stato individuato a quota 1000 metri solamente verso mezzanotte, privo di vita, a terra, forse per un malore o a causa di una caduta accidentale. La salma do Di Bernardo è stata ritrovata grazie alle indicazioni di un altro cacciatore che conosceva le abitudini dell’uomo e grazie al suono del cellulare dello stesso disperso che squillava a vuoto.

Difficili le operazioni di recupero della salma che si sono protratte fino alle 3 del mattino. Sul posto hanno operato gli uomini del Soccorso Alpino di Moggio Udinese, supportati da due unità cinofile e dai colleghi della Guardia di Finanza. La constatazione del decesso è stata fatta dal medico del Soccorso Alpino giunto da Tarvisio assieme ai carabinieri.