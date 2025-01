Legnaia a fuoco a Bressa di Campoformido, due persone intossicate

Due persone sono rimaste intossicate a Bressa di Campoformido in un incendio che ha distrutto una legnaia, annessa ad un’abitazione.

Le fiamme sono divampate ieri sera. I Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti alle 21 con due squadre supportate da 2 autoscale e un’autobotte, giunte dalla sede centrale e dal distaccamento di Codroipo. Dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza le parti incendiate e l’intera abitazione annessa. Due persone sono rimaste intossicate per aver inalato fumo e sono state prese in carico dai sanitari intervenuti sul posto.

Le operazioni dei Vigili del fuoco sono terminate alle 3.15. Sul posto anche i carabinieri