Legnaia in fiamme a Fagagna, salvata la casa accostata

Nella notte, una legnaia a Fagagna è andata a fuoco, rischiando di coinvolgere l’abitazione adiacente. L’emergenza è scattata poco dopo le 3:15, quando le fiamme, propagandosi dal legname, hanno iniziato a estendersi alla copertura in legno della catasta di ceppi, raggiungendo successivamente anche il terrazzo al primo piano della casa accostata, anch’esso in legno.

I vigili del fuoco sono intervenuti proprio mentre le fiamme stavano intaccando la travatura e il tavolato in legno del tetto dell’abitazione.

Le operazioni dei Vigili del fuoco di Udine e San Daniele hanno evitato che le fiamme si propagassero all’intero tetto, che ha riportato lievi danni non strutturali. Principio di intossicazione, a causa del fumo inalato, per il proprietario di casa, un friulano di 63 anni. Dai primi accertamenti, sarebbe stato proprio il residente a innescare accidentalmente l’incendio. Dopo aver pulito il camino, l’uomo aveva infatti depositato alcune braci che riteneva spente in un secchio di plastica posizionato al fianco della catasta di legno.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Majano. Procedono sul caso i militari della stazione di Fagagna.