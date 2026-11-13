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Cronaca

Legno-arredo, produzione giù del 4,4%. Aziende a rischio

Il calo in provincia di Udine nei primi nove mesi del 2026. Fantoni (Confindustria Udine) chiede a Bruxelles misure contro la concorrenza cinese e interventi sui costi dell’energia.
Redazione
Autore: Redazione

“Il nuovo contratto collettivo nazionale Legno Arredo Industria, sottoscritto dopo lunghe trattative e diversi compromessi, è certamente un passo importante per il nostro settore, dal momento che cerca di coniugare la tutela del potere d’acquisto dei lavoratori con la sostenibilità dei costi per le aziende. Purtroppo, però, se non si prenderanno nel breve delle contromisure a livello europeo nei confronti delle importazioni di prodotti cinesi, il nostro settore, che è già in sofferenza a causa dei costi del gas e dell’energia, si troverà a confrontarsi con uno scenario apocalittico dove molte aziende, soprattutto le piccole e medie, chiuderanno e l’accordo sottoscritto sarà poco utile per tutti”.

È quanto ha dichiarato il capogruppo Legno, Mobile e Sedia di Confindustria Udine, Alessandro Fantoni, aprendo, questa mattina, a palazzo Torriani, l’incontro dedicato ad illustrare alle imprese le novità introdotte dall’ipotesi di accordo firmata lo scorso 3 settembre da FederlegnoArredo e dalle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.

“Nel nostro piccolo – ha aggiunto Fantoni -, in provincia di Udine, al 1° gennaio 2026, si contano 1.250 imprese della filiera legno-arredo e 6.650 addetti. Il sistema legno-arredo rappresenta la seconda filiera per importanza a livello regionale. Auspichiamo a gran voce una presa di coscienza da parte dei politici che siedono a Bruxelles, affinché legiferino in modo tale da rendere più competitive le imprese, non appesantendole con la burocrazia e tutelandole nei confronti di produzioni extra europee, che non tutelano né l’ambiente, né il benessere dei loro lavoratori”.

È stata poi Gloria Mutti, responsabile delle Relazioni Industriali di Federlegno Arredo, ad approfondire i contenuti dell’accordo e le ricadute per le imprese e i lavoratori del comparto.

Il rinnovo interviene sia sulla parte economica sia su quella normativa. Tra gli altri interventi figurano il rafforzamento della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa, l’aggiornamento delle maggiorazioni per alcune prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché una revisione dele regole relative ai contratti a termine e al lavoro stagionale. L’intesa punta, inoltre, a rafforzare il sistema delle relazioni industriali e a rendere pienamente operativo l’Osservatorio Bilaterale Legno-Arredo, chiamato a sviluppare attività di analisi e ricerca e a elaborare proposte condivise sulle principali questioni strategiche del settore.

“L’intesa raggiunta rappresenta un risultato importante non solo per i suoi contenuti, ma anche per il metodo adottato- ha dichiarato Andrea Attilio Gava, presidente della Commissione sindacale di FederlegnoArredo e delegato alla trattativa. Il percorso è stato affrontato con grande senso di responsabilità da parte di tutte le parti coinvolte. Fin dall’inizio il nostro obiettivo è stato individuare un punto di equilibrio tra la necessità di garantire la sostenibilità delle imprese e quella di valorizzare il contributo delle nostre lavoratrici e dei nostri lavoratori. Le aziende del legno-arredo hanno voluto dare un segnale concreto ponendo al centro competenze e lavoratori quali valori indiscussi per la crescita di un settore che, nonostante le molteplici difficoltà, continua a essere una delle espressioni più autorevoli del Made in Italy nel mondo. Il rinnovo conferma la volontà di investire sulle persone quale principale patrimonio del comparto, tenendo al contempo conto delle esigenze delle imprese che operano su mercati sempre più competitivi”.

Sulla stessa linea Carlo Piemonte, direttore generale di FederlegnoArredo, che ha sottolineato anche l’importanza delle sinergie tra stakeholder: “il dialogo sempre più stretto con le Confindustrie territoriali ci consente di intercettare esigenze specifiche e rispondere in modo efficace alle sfide del settore. In questo contesto, il Tavolo Delegati Legno-Arredo di Confindustria, promosso e coordinato da FederlegnoArredo, rappresenta un acceleratore importante. Il nostro obiettivo è fare sistema per rafforzare la capacità delle aziende di investire, innovare e competere”.  

L’intesa sul rinnovo del contratto si inserisce in un quadro congiunturale molto critico per il Legno Arredo. Secondo l’indagine dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine, nei primi nove mesi del 2026 la produzione del comparto in provincia di Udine ha evidenziato una contrazione del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel terzo trimestre 2026 si è registrato – complice anche la stagionalità del periodo estivo – un ulteriore e pesante calo: -7,6% rispetto al terzo trimestre 2025 e -13,5% nel confronto con il secondo trimestre 2026, confermando il permanere di una fase di debolezza della domanda. Il commercio estero, inoltre, mostra andamenti differenziati tra le due principali componenti della filiera. Come nel 2025 anche nel primo semestre del 2026 si è mantenuta una preoccupante divergenza tra i due settori: le vendite all’estero dei prodotti in legno sono aumentate del 6,2%, mentre l’export del mobile ha registrato una nuova significativa contrazione (-15,3%).

“I dati dei primi nove mesi del 2026 fotografano una situazione complessa, soprattutto per il comparto del mobile, che soffre il rallentamento dei nostri mercati storici come Germania, Francia e USA – spiega Fantoni -. Le cause principali dietro questa perdita di competitività vanno ricercate in quattro fattori critici: la concorrenza dalla Cina, che si è trasformata da mercato di sbocco a temibile concorrente diretto dal momento che le importazioni di prodotti e mobili cinesi a basso costo sono cresciute a ritmi sostenuti; la normativa europea, che ha incluso l’urea, componente essenziale per le colle dei pannelli truciolari e MDF, nel meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) innescando rincari della materia prima stimati tra il 40% e il 60% e, come denunciato da Assopannelli, aggravando i costi di produzione del 10-12% per i produttori europei rispetto ai competitor extra-UE. Altre cause sono i costi energetici, in particolare per le aziende energivore della prima lavorazione e dei pannelli, e l’instabilità geopolitica e i dazi, che rendono più costosa l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese”.

Che fare per superare la crisi del 2026? Fantoni chiede alla UE di intervenire con urgenza su tre fronti: correggere le distorsioni del CBAM sull’urea, attivare misure antidumping contro la concorrenza sleale extra-UE e ridurre i costi energetici. Allo stesso tempo, le imprese e le istituzioni nazionali devono agire su leva fiscale, diversificazione dei mercati e integrazione di filiera”.

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