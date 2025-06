“Lei sta male”: finti sanitari abbracciano un’anziana, rubata la collana d’oro

L’hanno vista passeggiare per il centro di Cividale e l’hanno avvicinata. Si sono spacciati per medico ed infermiera, facendole credere che soffrisse di una patologia grave. Quindi, prima di andarsene, dopo averle dispensato qualche consiglio, l’hanno abbracciata ma quello era soltanto un pretesto per sfilarle la collana d’oro – del valore di 2mila euro – che indossava.

Lei, una donna di 79 anni del posto, si è accorta del furto soltanto una volta rientrata a casa. Ha presentato denuncia ai carabinieri.