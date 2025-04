GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 1400 i giovani friulani che hanno raggiunto la capitale in questi giorni, per partecipare al Giubileo dei ragazzi ed assistere ai funerali di Papa Francesco. Duecento sono quelli partiti con la Pastorale giovanile della Diocesi di Udine. Ad accompagnarli in via della Conciliazione per assistere alla cerimonia, questa mattina presto, è stato l’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, come racconta un’animatrice.