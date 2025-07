L’emozione della famiglia Milan dopo il trionfo al Tour di Jonathan

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Punta al bis oggi sulle strade di Francia Jonathan Milan dopo il trionfo di ieri nella tappa con arrivo a Laval. La volata vincente del velocista bujese ha riportato in Italia un successo al Tour dopo sei anni, ma la frazione odierna, Chinon-Châteauroux di 174,1 chilometri, può essere nuovamente terreno di caccia per il campione di friulano. E’ infatti corsa adatta alle caratteristiche del portacolori della Lidl-Trek, con un percorso quasi interamente pianeggiante ed un arrivo in cui gli uomini-sprint possono esprimere tutto il loro potenziale. Milan, che indossa la maglia verde di leader della classifica a punti, nella tappa di oggi ha l’obiettivo anche di incrementare il vantaggio in questa speciale graduatoria, dove comanda con 182 punti complessivi contro i 156 dell’inseguitore Tadej Pogacar. La mamma di Milan, Elena, ha raccontato a Telefriuli quali siano state le grandi emozioni vissute ieri in famiglia dopo il trionfo al Tour di Jonathan.