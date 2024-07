Nel nome di Leonardo. I compagni ricordano l’amico morto discutendo la sua tesina

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Leonardo Scarel, aveva 21 anni e stava completando i suoi studi che lo avrebbero portato a coronare il suo sogno di manutentore di aeromobili. E proprio all’ITS Malignani aveva trovato la sua strada, ed era tra i migliori a livello tecnico come ha dimostrato la sua tesina presentata qualche giorno fa dai suoi compagni.

Era l’11 giugno quando Leonardo perse la vita in ospedale, a seguito di un incidente stradale a Cervignano a pochi metri di distanza dalla casa dei nonni. Leonardo aveva appena salutato la nonna, il quel giorno di giugno piovoso la sua macchina aveva sbandato, e fu fatale l’impatto contro un albero. Dopo il diploma all’istituto nautico di Trieste, Scarel aveva deciso di frequentare un corso post diploma all’ITS Malignani. Terminata la tesina, che avrebbe consegnato a breve, era tornato nella Bassa friulana, a Terzo, dove abitava assieme ai genitori. Nella parte finale della tesina che aveva completato qualche giorno prima, ringraziava il proprietario dell’azienda di Brescia nella quale stava effettuando uno stage, per come lo aveva accolto, e poi la famiglia, la mamma e il papà. Ma soprattutto la frase letta dal Professor Fasano rivolta alla famiglia “un grazie a te papà e al nonno per avermi trasmesso questo amore per i motori: le soddisfazioni che ho sono immense”.