Leonardo spicca il volo, grazie al gps aiuterà altre aquile reali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Leonardo ha ripreso a volare in libertà sopra alle Alpi friulane e grazie al sensore gps satellitare del quale è stato dotato fornirà agli esperti elementi preziosi per la conservazione della specie.

Si tratta di un esemplare di aquila reale recuperato nel 2023 in condizioni critiche, curato e guarito nel Centro di recupero della fauna selvatica dell’Università di Udine. Per la prima volta un’aquila reale è stata dotata del particolare dispositivo gps, leggero e non invasivo, che consentirà ai ricercatori dell’Ateneo friulano di monitorare i movimenti e il comportamento territoriale dell’animale. Leonardo è stato anche inanellato.

Il rilascio in natura è avvenuto nel sito di alimentazione per rapaci della Riserva regionale naturale del Lago di Cornino di Forgaria nel Friuli, gestito dalla Cooperativa Pavees, dove il cibo sarà garantito in questo primo periodo di ritrovata libertà.

Nelle Alpi del Friuli Venezia Giulia si contano poche decine di coppie di aquile reali. La sopravvivenza della specie – fanno sapere gli esperti – è minacciata dalla diminuzione dei pascoli alpini aperti, essenziali per la caccia dell’aquila, ma anche da alcune infrastrutture e dal turismo non regolamentato, che disturbano i siti di nidificazione.

Leonardo era stato trovato dagli operatori del Centro recupero fauna selvatica di Fontanafredda gravemente denutrito e con lesioni al petto. I veterinari del Centro per il recupero della fauna selvatica dell’Ateneo friulano hanno effettuato gli esami necessari e consentito a Leonardo, con farmaci e riabilitazione, di riprendersi completamente in pochi mesi.

Il ritorno in libertà è stato possibile grazie a un’efficace rete di collaborazione tra enti che operano nel recupero e nella cura della fauna selvatica e a InfoFauna Fvg, web app unica in Italia che permette di tracciare tutti gli interventi sugli animali in difficoltà nel Friuli Venezia Giulia.