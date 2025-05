Leone XIV è il nuovo Papa: appello per pace disarmata, umile e perseverante

‘La pace sia con tutti voi’. Nelle prime parole di Leone XIV è racchiusa la missione della Chiesa, chiamata a costruire ponti, promuovere il dialogo, mettersi in ascolto ed essere vicina a chi soffre.

Pace è la parola pronunciata più spesso dal nuovo Papa, Robert Francis Prevost, davanti ai 150mila fedeli che si sono ritrovati in Piazza San Pietro, in attesa prima della fumata bianca, poi del successore di Francesco.

Leone XIV è il primo papa del Nordamerica e il primo agostiniano della storia. 70 anni il prossimo 14 settembre, è originario di Chicago e per molti anni è stato missionario in Perù.

Sono bastati due giorni e quattro scrutini per la sua elezione.

La scelta del nome riporta al pontefice della Rerum Novarum, la prima enciclica sociale della storia della Chiesa. Legge il suo discorso, a tratti parla a braccio, anche in spagnolo. E’ visibilmente commosso e durante alcune pause, riempite dagli appalusi e dalle parole di sostegno urlate dalla piazza, sembra quasi fare difficoltà a trattenere le lacrime.

Alla fine Leone XIV ricorda che l’elezione cade nel giorno della festa della Madonna di Pompei e invita tutti a recitare un’Ave Maria, per tutta la Chiesa e per la pace nel mondo. Poi la benedizione urbi et orbi.