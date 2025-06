L’esercito “arruola” il fotovoltaico in 5 caserme Fvg

Sono in totale 20 gli ettari che il ministero della difesa mette a disposizione in Friuli Venezia Giulia per l’installazione di impianti fotovoltaici su siti militari o ex militari. I bandi sono usciti in questi giorni, scadenza il 15 ottobre, e per il Friuli Venezia Giulia ci sono l’aeroporto di Campoformido, la zona lancio di Corvada, il sito Hawk a Udine e sempre nel capoluogo friulano l’ex deposito munizioni San Mauro e poi a Gorizia l’ex Caserma Pecorari, questa unica location dove si potranno sfruttare anche i tetti.

Nelle variazioni di bilancio sarà rifinanziato anche il bonus per gli impianti fotovoltaici casalinghi mentre in aula Scoccimarro ha dato i dati relativi al contributo per la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con 1.415 domande presentate, 1.215 quelle accolte ed è stato stanziato già 1 milione e 600 mila euro, in autunno verrà presentato un nuovo bando.