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Lesioni al genitore, il rugbista si difende: “Mai mani addosso”

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

“Con un gesto inconsulto ho spostato il telefono che mi stava filmando e ho mal gestito la situazione. E reagendo ho infranto i valori del nostro sport. Ma non ho messo le mani addosso a nessuno”.
Si è difeso così in aula il dirigente dell’Over Bug Line Rugby Codroipo di 63 anni, durante il processo in Tribunale a Udine che lo vede imputato di lesioni personali nei confronti del padre di un giocatore della Under 8 Rugby Udine.
L’episodio risale al 2 giugno 2024, durante il 9° Torneo Minirugby ‘Città di Codroipo’. Stando alle accuse, durante un diverbio, il dirigente fratturò il naso al genitore con una testata.
L’uomo ha affermato di non sapere se, dopo il suo gesto, il cellulare fosse finito in faccia al rivale e di essersene andato a casa subito dopo, sconvolto. Ha poi spiegato di aver cercato un incontro con il genitore per chiarire la situazione e chiedergli scusa sia al telefono, sia con una mail, senza risultato.
In aula è stata sentita anche una testimone oculare dell’episodio, che ha dichiarato di aver visto volare il telefono e del sangue uscire dal naso del genitore dopo che si era chinato a raccoglierlo, ma non la testata.
Per quel gesto, il 7 luglio 2025 il Tribunale della Federazione Italiana Rugby ha condannato il dirigente a due anni di interdizione e l’Associazione sportiva dilettantistica Over Bug Line a 300 euro di multa, sentenza confermata tre mesi dopo in appello.

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