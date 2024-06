Lettere, cartelli e fiori per non dimenticare Shimpei Tominaga

Prosegue il lutto a Udine per la morte di Shimpei Tominaga. Lettere e mazzi di fiori sono apparsi questa mattina in via delle Pelliccerie, nel luogo in cui l’imprenditore giapponese 56enne ha subito il trauma fatale che lo ha poi portato alla morte cerebrale. Tominaga stava mangiando una piadina in compagnia di due amici al Buonissimo Kebab 2, quando è intervenuto per provare a fermare un pestaggio ai danni di uno sconosciuto che, sanguinante, aveva provato a chiedere loro aiuto.

La morte dell’imprenditore del Sol Levante ha creato sgomento, rabbia e dolore nel capoluogo friulano e un passaparola sui gruppi WhatsApp ha spinto molti residenti e commercianti a deporre un ricordo, una busta o un fiore davanti al civico 12, dove la notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno si è verificata la tragedia.

Diversi cittadini hanno definito il suo gesto ‘eroico’ “per non essersi voltato dall’altra parte” come era senz’altro più facile fare. C’è anche chi, come il critico cinematografico Giorgio Placereani, ha chiesto di intitolare la via proprio a Tominaga, per gli esempi di civismo e di altruismo dimostrati. “Se la giunta comunale gli intitolasse una strada (chiedendo un’eccezione alla regola dei dieci anni), meglio ancora cambiando nome a quella in cui Tominaga è stato ucciso, sarebbe un atto simbolico che in minima parte compenserebbe la colpevole sottovalutazione del disastro in atto”, ha scritto l’esperto di cinema e Tv su Facebook, in un post molto condiviso fra gli udinesi.

Molte attività del centro, inoltre, da ieri hanno iniziato ad esporre alcuni cartelli bianchi recanti la scritta ‘Giustizia per Tominaga’. Un semplice gesto, affinché la morte del 56enne non resti impunito.