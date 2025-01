Letti della Pediatria sold-out ma sono per anoressiche e pazienti psichiatrici

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Anoressia e disturbi neuropsichiatrici sempre più diffusi tra adolescenti e pre adolescenti. In questo periodo dell’anno non sono né le influenze né tanto meno i virus gastrointestinali e le bronchioliti ad “intasare” il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone dove gli accessi, in particolar modo al pronto soccorso, sono considerati nella norma.

Ad occupare letti e stanze, facendo preoccupare medici ed infermieri, sono quei giovani – anzi giovanissimi – che arrivano in Pediatria con disturbi evidenti. E che restano ricoverati non per ore ma per giorni o addirittura settimane. Perché non esistono comunità in grado di accoglierli e tanto meno curarli adeguatamente.

Disturbi figli di un contesto sociale in continua evoluzione e di rapporti familiari spesso portati all’esasperazione. “Negli ultimi dieci anni – lo conferma il direttore della Pediatria di Pordenone, Roberto Dall’Amico – 200 ragazzine, di età compresa tra i 13 e i 17 anni, sono state ricoverate, da noi, per anoressia. Soltanto tre, invece, i maschi. Situazioni collegate, per la maggior parte, ad episodi di bullismo: ragazzine obese che, derise dai coetanei, hanno improvvisamente smesso di mangiare”.

Ora al Santa Maria degli Angeli ne sono ricoverate sette. E non mancano gli accessi di chi, dopo aver litigato con i genitori, cerca di compiere un gesto estremo, abusa di alcol, di fumo o di qualche sostanza proibita. “Dobbiamo prepararci – si dice preoccupato Dall’Amico – ad un futuro che non promette nulla di buono. E quindi anche noi professionisti dovremo abituarci a gestire più i disturbi da anoressia e neuropsichiatrici che da virus”.