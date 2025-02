L’EuroCarnevale illumina Go 2025

Al via questa mattina la giornata goriziana del 29.o Eurocarnevale – Carnevale Europeo 2025, con 18 gruppi musicali e 600 persone in maschera provenienti da cinque Paesi per il primo grande evento internazionale di Go 2025.

“Herzlich willkommen in Görz, Benvenuti a Gorizia per l’Eurocarnevale dedicato alla Capitale europea della Cultura 2025”: ha accolto con queste parole le delegazioni il vicepresidente della Camera di Commercio Massimiliano Ciarrocchi.

“Un momento che vuole essere di pace e allegria, in un frangente storico in cui c’è tanto bisogno di dialogo e capacità di superare i confini non solo territoriali, ma anche mentali. Il sapore dell’internazionalità – ha proseguito – di questa manifestazione è la cifra di quanto sia importante questo tipo di evento, in un’occasione unica per Gorizia e Nova Gorica. E da ora, quindi, largo alla leggerezza del Carnevale per una grande giornata di festa”.

Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna ha salutato con entusiasmo l’arrivo di un evento come questo che unisce tutti per far divertire persone di tutte le età.

Gli ha fatto eco il vicesindaco di Nova Gorica, Anton Harej, condividendo lo spirito di questa iniziativa in un anno che unisce due città all’insegna della cultura europea.