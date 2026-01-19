L’ex Caupain regala un finale amaro all’APU, sconfitta 85-90

S’interrompe a 3 il filotto di successi casalinghi dell’APU Udine, che al termine di una battaglia tecnica e agonistica contro Reggio Emilia viene sconfitta per 85 a 90.

Il confronto, reso da subito appassionate dal costante ribaltamento di risultato, viene illuminato dalle giocate di Barford e Caupain per gli emiliani e da un ispiratissimo Mekowulu sulla sponda bianconera, che si propone anche come specialista del trio da 3.

In ritardo di 3 lunghezze al primo intervallo, i friulani giocano un secondo quarto di grande presenza a rimbalzo (37 a 24 il computo del duello) e fluidità offensiva, sfruttando gli acuti di Da Ros e Dawkins che valgono il 46 a 38 a metà partita.

La tempra difensiva dei locali cambia, però, all’inversione di campo; la squadra di Vertemati sfrutta meno il fisico e i falli per opporsi alle ritrovate percentuali biancorosse, e ci vogliono Christon e Ikangi per rispondere al parziale negativo di 23 a 7.

La qualità di Udine sembra emergere nel quarto decisivo, grazie ad Alibegovic, Calzavara e a questa giocata di Mekowulu, 17 punti per il nigeriano, con la quale l’APU vola a +5 a 2 minuti e mezzo dal termine. Tuttavia Brown replica con la stessa carta, mentre Coupain completa la gara dell’ex da 23 personali mettendo in fila tre giocate decisive, che castigano Udine e spengono le speranze del PalaCarnera.