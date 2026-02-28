L’ex comandante non ci sta, saluta i colleghi e fa causa

L’ex comandante della Polizia locale di Udine, Paolo Carestiato, farà ricorso dopo la decisione del Comune di Udine di rimuoverlo dall’incarico prima della conclusione del periodo di prova. Lo spiega lui stesso in una lettera di commiato inviata ai colleghi del comando di via Girardini.

“Poiché ritengo infondate le ragioni del mio sollevamento dall’incarico – scrive Carestiato – ho preso la decisione di agire nei modi di Legge, per tutelare sopra ogni cosa la mia reputazione e la mia professionalità”.

«In poco più di quattro mesi – aggiunge – ho avuto l’onore e il privilegio di coordinare donne e uomini di assoluto valore, con i quali sono stati conseguiti risultati concreti e tangibili. Traguardi che testimoniano competenza, spirito di squadra e senso di responsabilità».

«Siate orgogliosi del lavoro che svolgete ogni giorno”, è l’invito dell’ex comandante agli agenti. “Continuate a credere in una Polizia locale moderna, preparata e organizzata, capace di gestire con equilibrio ogni situazione nell’interesse primario della comunità. A ciascuno di voi rivolgo un sentito ringraziamento per la fiducia, il supporto e il rispetto dimostrati».

Sul piano amministrativo, il segretario generale del Comune di Udine, Francesca Finco, indicata come dirigente ad interim della Polizia locale, ha cominciato a firmare atti e ordinanze al posto dello stesso comandante.

Questa scelta è contestata da Beppino Fabris, segretario regionale del Sapol: “Siamo di fronte a un’errore evidente – sottolinea – La legge regionale 6 del 2021 stabilisce espressamente che il personale di polizia locale non può essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo. Qui – conclude – siamo alla negazione dell’evidenza”.