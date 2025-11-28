  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
venerdì 28 Novembre 2025
Cronaca

L'ex sindaco di Moggio: "Io indagato? Sono sereno"

Al centro dell'indagine 84 pratiche sospette di cittadini brasiliani
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un fulmine a ciel sereno. Almeno così è stato per l'ex sindaco di Moggio Udinese, Giorgio Filaferro, che risulta essere tra gli indagati – insieme ad un suo ex assessore, a due ex dipendenti comunali e ad altrettante intermediarie – nell'ambito della complessa attività investigativa che ha portato i carabinieri a scoprire 84 pratiche sospette di cittadini brasiliani ai quali venivano assegnate residenze fittizie, nel piccolo comune della Val Canale, per ottenere la cittadinanza italiana. L'ipotesi di reato contestata è quella di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

"Sono tranquillissimo – ha sottolineato più volte l'ex primo cittadino – ma finire nel tritacarne mediatico, solo perché un sindaco deve rispondere sempre di tutto ed essere a conoscenza di qualsiasi cosa che avviene nel suo comune non mi va proprio. Io ho le spalle larghe e quindi stamattina, quando ho letto l'avviso di garanzia, non mi sono scomposto più di tanto. Non so, invece, come possano aver reagito le altre persone indagate. Qui, a quanto pare, le indagini non sono ancora terminate e, proprio per questo, ho trovato prematuro che venisse sollevato un polverone".

Ad assistere Filaferro è l'avvocato Valentina Contessi: "Ci riserviamo di visionare gli atti, dopodiché prepareremo le nostre difese", ha riferito il legale.

