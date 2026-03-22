Libera contro le mafie a Cormons: “Attenzione al caporalato”

E’ questo il monito lanciato ieri a Cormons da Libera in occasione della manifestazione provinciale goriziana per la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Un’attenzione, quella dell’associazione, che si rivolge a diversi preoccupanti fenomeni emersi sul territorio, con particolare riferimento ad una problematica.
Ampia e condivisa la partecipazione, con esponenti politici di diversi schieramenti di molti Comuni della provincia presenti che hanno letto i nomi di oltre mille persone uccise dalla mafia.
Il messaggio è stato chiaro: non dimenticare il loro sacrificio.