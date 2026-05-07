Liberati gli afghani accusati d’occupazione arbitraria d’immobile

Il Tribunale del Riesame di Trieste ha ordinato l’immediata scarcerazione dei due cittadini afghani, di 32 e 34 anni, accusati – primo caso in Friuli Venezia Giulia – di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. Il nuovo reato, introdotto lo scorso anno con il Decreto Sicurezza, prevede una pena da 2 a 7 anni di reclusione. Nonostante la scarcerazione, i due saranno comunque processati con il rito ordinario.I due giovani erano finiti in carcere due settimane fa, dopo essersi rifugiati in una casa in via Muggia a Udine per passare la notte. La mattina, furono intercettati dalla proprietaria, residente altrove, che aveva trovato l’ingresso forzato e la porta di una camera bloccata. Poco dopo, furono fermati dai militari dell’Arma.Durante il processo per direttissima, il Tribunale di Udine aveva disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere. Una misura che i loro difensori – gli avvocati Lavinia Visintini e Rossana De Agostini – hanno considerato sproporzionata rispetto al fatto contestato. Di qui il ricorso al giudice del Riesame, che ha annullato l’ordinanza del Tribunale friulano. La motivazione sarà depositata entro 15 giorni.