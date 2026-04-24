Liberazione, Udine ricorda caduti e deportati nei campi di sterminio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In ricordo e omaggio ai Caduti della Resistenza, proseguono a Udine e in regione le deposizioni di corone in vista della Festa della Liberazione. Al Parco della Rimembranza, in viale della Vittoria, è stata deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti nei Campi di Sterminio.

Alla cerimonia ha partecipato il vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi, insieme alle rappresentanze istituzionali e associative impegnate nel percorso di commemorazioni che accompagna la città verso l’81° anniversario della Liberazione.

Il gesto si inserisce nel programma diffuso di deposizioni che tra il 23 e il 25 aprile coinvolge diversi luoghi della memoria cittadini, dalle lapidi ai monumenti dedicati ai partigiani, ai deportati e ai caduti per la libertà. Un itinerario che attraversa la città per mantenere viva la memoria della Resistenza.

Le celebrazioni proseguiranno domani con il momento centrale in piazza Libertà, dove è prevista la cerimonia ufficiale e il corteo cittadino fino al Monumento alla Resistenza.