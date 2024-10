Un libro che nasce dal sogno di Andrea Negro, cividalese tetraplegico dalla nascita

IL SERVIZIO VIDEO. Un libro che nasce da un sogno, quello di seminare tanti semi di speranza, gioia, luce ed amore perché la bellezza della vita, nonostante tutto, è ovunque. È quello scritto da Andrea Negro, 52enne cividalese e tetraplegico dalla nascita, assieme alla sorella Barbara. Il libro si intitola “Siamo tutti piccole ghiande che possono diventare grandi querce” che verrà presentato a Cividale il 16 novembre alle 15.30 presso “Il Giardino Segreto”. Andrea ogni giorno è meraviglia per tutti coloro che gli stanno accanto, perché, nella consapevolezza di tutto ciò che comunque lui sa non potrà mai fare, è comunque felice per ciò che ha. Il desiderio più grande di Andrea, che riesce a comunicare i suoi pensieri con gli occhi alla sorella Barbara e ai sui cari, è poter donare a più bambini possibili il suo libro dove nel retro, una frase significativa evidenzia il suo pensiero di vita: “Anche se a volte fatichiamo a crederlo, dentro ognuno di noi c’è qualcosa di unico e speciale che aspetta solo di essere scoperto e valorizzato. È lì, ma non lo vediamo e per questo cerchiamo le risposte fuori di noi mentre basterebbe che ci guardassimo dentro. Chissà che attraverso questo libro tu non riesca a trovare dentro di te questa “luce”. Se così fosse, ricordati di ascoltarla, ti indicherà la via.” Andrea ha coltivato nel tempo assieme alla sorella diversi interessi: dallo sport, grandi tifosi dell’Udinese Calcio, alla politica, all’amore per gli animali e per la natura, che gli piace definire “cura dell’anima”. Negli ultimi anni si sono dedicati allo studio dei colori ed in particolar modo alla pittura fluida con l’acrilico; questo viaggio li ha portati ad allestire due mostre intitolare “Parlare attraverso i colori”. Andrea dipinge guidando con gli occhi la mano della sorella e dei nipoti, e insieme hanno realizzato dei laboratori all’insegna dell’inclusione e della comunicazione in alcune scuole della regione.