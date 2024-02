Licenziato, tenta di incendiare l’auto dell’ex titolare: denunciato

Voleva farla pagare al suo ex datore di lavoro incendiandogli l’automobile. Il gesto, stando al racconto dello stesso responsabile, era stato architettato per vendicarsi dell’ingiusto licenziamento subito.

Le fiamme ad un veicolo posteggiato in via Marziale, a Monfalcone, sono state scongiurate grazie all’intervento di due carabinieri liberi dal servizio, intervenuti dopo aver notato uno strano bagliore tra le auto in sosta. L’intervento provvidenziale dei due militari ha scongiurato il rogo della macchina e ulteriori danni alle autovetture presenti nelle vicinanze. I fatti si sono verificati la notte del 14 gennaio e hanno portato alla denuncia di un uomo di 58enne, trovato in possesso di una tanica di benzina e di un innesco pronto all’uso.