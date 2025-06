Lignano, 1000 operatori di polizia per Pentecoste, concerto e referendum

L’episodio della giovane precipitata dal lucernaio è il caso più grave tra quelli accaduti a Lignano Sabbiadoro nelle giornate di Pentecoste, dove il notevole dispiegamento di forze dell’ordine per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico ha consentito di ridurre notevolmente i disagi del passato. E’ quanto emerso dal bilancio ufficiale diffuso oggi dalla Questura di Udine.

Quest’anno per la prima volta è stato schierato anche il personale dell’esercito, impiegato nell’operazione Strade Sicure a Udine, oltre a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, con la presenza anche della Polizia austriaca, quest’anno di Vienna, e l’ausilio della Polizia locale di Lignano Sabbiadoro.

Lunga la lista di interventi, per lo più legati a fenomeni di abuso di bevande alcoliche, che hanno generato decine di interventi del soccorso sanitario, per lo più per intossicazioni alcoliche più o meno gravi.

Un cittadino italiano è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per manifesta ubriachezza, mentre un cittadino austriaco anche per danneggiamento aggravato e rifiuto di declinare le proprie generalità. Due persone sono state denunciate per sospetta rapina.

In totale, sono stati oltre mille gli operatori di polizia impegnati nel weekend, anche per i servizi connessi allo svolgimento dei referendum, per il concerto di Cesare Cremonini, sempre a Lignano Sabbiadoro, e per il passaggio, in provincia di Udine, della competizione ciclistica “SuperGiroDolomiti” 2025.