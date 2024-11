Lignano, al via preparativi Eyof 2027

Sono cominciati a Lignano i sopralluoghi agli impianti sportivi, da parte dei referenti dei Comitati Olimpici europei, in preparazione di EYOF, che si svolgerà nella cittadina friulana dal 24 luglio al primo agosto 2027.

Peter Brüll, direttore sportivo del Coe, e Steve Scott, ufficiale di collegamento dei giochi europei, accompagnati dal Sindaco, Laura Giorgi, dall’Assessore con delega allo sport, Giovanni Iermano, dal presidente del CONI regionale, Giorgio Brandolin, hanno analizzato lo stato degli impianti sportivi cittadini e delle due strutture, Bella Italia e Los Nidos, deputate e diventare i villaggi olimpici dell’evento. I due referenti olimpici hanno anche visitato l’impianto comunale di canoa di San Giorgio di Nogaro e la pista BMX di Rivignano Teor.

“Nel corso del sopralluogo all’Hub park per la pista di skate, al polisportivo comunale, stadio Teghil e palazzetto, al Golf club, alla piscina e al palazzetto di Bella Italia, i due referenti del Comitato olimpico europeo si sono dimostrati particolarmente soddisfatti per la qualità degli impianti, già predisposti agli ampliamenti previsti, a cominciare dalla pista di atletica che passerà da sei a otto corsie e per le competenze dimostrate dai tecnici, sia regionali che comunali, sicuramente frutto dell’edizione 2005”, ha riferito l’Assessore Iermano.

“I giochi olimpici giovanili porteranno a Lignano migliaia di atleti, con tecnici, accompagnatori e rappresentanti dei diversi comitati olimpici – ha aggiunto Iermano – sicuramente potremo parlare di un dopo EYOF, proprio come accaduto nel 2005, pensiamo allo sviluppo che avuto il villaggio Bella Italia, dopo quell’evento”.