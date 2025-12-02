Lignano, assegnate le prime due concessioni demaniali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Novità a Lignano in merito allo sfruttamento turistico del litorale. Il Comune ha assegnato le prime due concessioni demaniali marittime riferite alle spiagge di Sabbiadoro.

Ad aggiudicarsele sono state le società Mela Gaya di Maffei Enrico e Luca Snc e Somewhere Tours di Baldo Stefano, unici concorrenti ad aver partecipato alle rispettive gare. Entrambe le concessioni sono immediatamente efficaci. Le due società, infatti, hanno concluso positivamente le verifiche sul possesso dei requisiti.

“Si tratta di un primo passo significativo – ha commentato il vicesindaco, Manuel Massimiliano La Placa – verso la realizzazione di un obiettivo su cui l’Amministrazione ha lavorato fin dall’inizio, mettendo a gara ciò che in passato ha vissuto un lungo periodo di proroghe non più praticabili”.

All’appello, però, mancano ancora 14 concessioni delle 16 andate a gara a inizio estate. “Progressivamente – conclude La Placa – comunicheremo le prossime assegnazioni non appena gli uffici avranno terminato l’iter previsto”.