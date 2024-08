A Lignano il bagno notturno luminoso più grande del mondo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lignano Sabbiadoro ha stabilito un nuovo record mondiale con il bagno notturno luminoso più grande mai realizzato, conquistando un posto nel Guinness World Records. L’evento, che ha visto la partecipazione di quasi 2.000 persone, ha superato il precedente record di 987 partecipanti. Con un’organizzazione impeccabile, l’accensione sincronizzata di LED inseriti nei ciambelloni ha creato uno spettacolo mozzafiato lungo la costa, sotto un cielo stellato.

La serata è iniziata con un grande party alla Beach Arena e ha preso ufficialmente il via alle 21, con la partecipazione del sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi. La sindaca ha celebrato non solo l’evento da record, ma anche la campionessa locale Alice Gnatta, reduce dalle Olimpiadi di Parigi, dove ha contribuito all’ingresso dell’8 femminile di canottaggio in finale.

L’organizzazione dell’evento, curata nei minimi dettagli da Emporio Adv e Showgroup, ha garantito che tutto si svolgesse in sicurezza. Il giudice ufficiale del Guinness World Records, Lorenzo Veltri, ha seguito con attenzione la sequenza di accensione dei LED, che si è conclusa con successo, consacrando Lignano Sabbiadoro nel libro dei record.