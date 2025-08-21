Lignano, Comune e categorie uniti: tavolo con E-distribuzione per potenziare la rete

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un fronte compatto contro i blackout estivi che ogni anno mettono in difficoltà Lignano. È quanto emerso dall’incontro convocato dal sindaco Laura Giorgi, a pochi giorni dall’interruzione di Ferragosto, che ha colpito la città proprio nel momento di massima affluenza, con oltre 181mila persone presenti. Attorno al tavolo, oltre al primo cittadino, i rappresentanti delle categorie economiche: Loris Salatin per Ascom, Federalberghi e Confcommercio, Matteo Battiston per Confesercenti e Assohotel, Roberto Falcone presidente di Lisagest e Giorgio Venudo per Confartigianato.Tutti hanno condiviso la proposta del sindaco di aprire un tavolo tecnico con E-distribuzione, per pianificare un programma di interventi rapidi e risolutivi. La società, che ha mantenuto contatti costanti con il Comune anche durante l’emergenza di Ferragosto, ha già chiesto un incontro entro una decina di giorni per illustrare il proprio piano di potenziamento della rete, da adeguare ai consumi crescenti, al cambiamento climatico e al forte aumento di presenze turistiche. Il blackout del 15 agosto è stato causato da un sovraccarico di consumi e da cavi surriscaldati anche di notte, con il guasto complessivo di sette giunti. Grazie ai lavori realizzati nei mesi scorsi, i tempi di ripristino sono stati più rapidi rispetto al 2021, con il ritorno alla normalità per oltre 9mila utenze in circa cinque ore. “Da parte di tutti – ha sottolineato il sindaco Giorgi – è emersa la volontà di fare gioco di squadra per arrivare a un impegno concreto e risolutivo, che garantisca sicurezza e continuità del servizio alla località”.