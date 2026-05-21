Lignano, doppia stretta su movida e sicurezza estiva

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Lignano scattano nuove misure per gestire l’avvio della stagione turistica e il weekend di Pentecoste. Questa mattina il Prefetto di Udine Domenico Lione ha firmato un’ordinanza valida da sabato 23 maggio a lunedì 31 agosto che vieta lo stazionamento nelle principali aree della movida e dell’arenile di Sabbiadoro e Pineta ai soggetti già segnalati negli ultimi cinque anni e ritenuti pericolosi per comportamenti violenti o molesti. (Oltre all’arenile, a Sabbiadoro le zone interessate sono comprese tra via Carso, Lungomare Manin, Lungomare Trieste (pista ciclabile), via Sabbiadoro; A Pineta le superfici comprese tra Piazza Rosa dei Venti, Raggio dell’Ostro, Raggio dello Scirocco, Piazza del Sole, Viale a Mare, Piazza Marcello d’Olivo, Lungomare Alberto Kechler).

Il provvedimento si affianca al dispositivo già predisposto dalle forze dell’ordine per l’estate. Le misure inoltre si aggiungono a quanto stabilito dall’ordinanza del sindaco Laura Giorgi per il weekend di Pentecoste, con la stretta straordinaria attiva da oggi fino al 25 maggio in vista dell’arrivo dei primi turisti da Austria, Germania e Paesi del Nord Europa. La prima cittadina ha disposto il divieto di vendita e consumo di bevande in vetro e lattina, lo stop agli alcolici nelle ore notturne, la chiusura della spiaggia e il divieto di bivacchi e musica nelle aree pubbliche.